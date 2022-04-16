2022/04/16 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين لقد كشفت حرب أوكرانيا حقيقة دولة الأوليغارشيا الروسية وكيف أصبح بوتين كالفلاح الذي يربط البقرة الحلوب لتستغلها دول أوروبا الغربية، التي ركزت الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، هي لعبة الغرب الإمبريالي في توزيع خيرات الاتحاد السوفييتي وتوريط روسيا في الحروب اللصوصية بالشرق الأوسط وإفريقيا.الناتو لن تقبل بانتصار روسيا في الحرب، فتراجع بوتين عن هدف احتلال كييف وتغيير نظامها بدعوى حسن النية في المف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة دولة الأوليغارشيا بروسيا - امال الحسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة دولة الأوليغارشيا بروسيا - امال الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).