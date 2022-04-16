2022/04/16 | 08:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن أنها "قلقها البالغ" جراء العنف في القدس.

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