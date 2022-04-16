الاتحاد الوطني يكشف موقفه من دعوة

2022/04/16 | 08:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

علق النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت، على دعوة حركة امتداد لتشكيل الأغلبية وحل البرلمان.وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "من الصعب جمع الأغلبية في الوقت الحالي لأي طرف من الأطراف الحالية".

وأضاف أن "دعوة حل البرلمان هو أحدى الخيارات المطروحة لكنه خيار صعب جدا، وسيزيد من المشكلة ولن يحلها، وبالتالي سنعود للمربع الأول، لاسيما وان هناك خيارات أفضل من حل البرلمان".

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