بعد 183 يوما في الفضاء.. رواد فضاء صينيون يعودن للأرض

2022/04/16 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال التلفزيون الحكومي الصيني إن 3 رواد فضاء صينيين عادوا إلى الأرض، اليوم السبت، بعد أن قضوا 183 يوما في الفضاء مستكملين أطول مهمة فضائية صينية مأهولة حتى الآن.وهبط رواد الفضاء بعد 9 ساعات من مغادرتهم وحدة رئيسية لأول محطة فضاء صينية، وفقا لما ذكرته رويترز.وبعد إطلاقهم في أكتوبر على متن […]

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رواد فضاء صينيون يعودن للأرض أولاً على ايرث نيوز.

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