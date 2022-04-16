روسيا تقلص حصتها من سندات الدين الأمريكية

2022/04/16 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت وثائق وزارة الخزانة الأمريكية أن حصة روسيا في سندات الدين الأمريكي تقلصت في شهر شباط الماضي مقارنة بكانون الثاني، ووصلت إلى 3.753 مليار دولار.وتشير بيانات الوزارة إلى أن حجم المساهمة الروسية في سندات الدين الأمريكية في كانون الاول كان يقدر بـ 4.503 مليار دولار.يذكر أن روسيا بدأت بتقليص المساهمة في […]

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