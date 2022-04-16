الأغلى في العالم.. هل سمعت بـ”البطيخ الأسود”؟

2022/04/16 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إذا كنت من عشاق البطيخ ومستعدا لدفع الكثير من الأموال لقاء تذوق نوع خاص من هذه الفاكهة، فعليك تجربة تناول “دينسوك” الذي يعد الأغلى في العالم.ويعد بطيخ “دينسوك” الياباني النادر، الأغلى في العالم، إذ يمكن أن يبلغ ثمنه 6 آلاف دولار، وفقا لوزنه.ويزرع هذا النوع من البطيخ في جزيرة هوكايدو الشمالية […]

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هل سمعت بـ”البطيخ الأسود”؟ أولاً على ايرث نيوز.

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