2022/04/16 | 09:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشر اخبار الثامنة من وان نيوز ليوم الجمعة 2022/4/15 | رندا السلطان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yDY7-FlWlxM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشر اخبار الثامنة من وان نيوز ليوم الجمعة 2022/4/15 | رندا السلطان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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