ملصقات ساخرة لبايدن عن السعر المدفوع بمضخات وقود تثير تفاعلا.. إليك ما كتب عليها

2022/04/16 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ملصقات ساخرة وضعت على مضخات وقود أمريكية مع ارتفاعه أسعار الوقود بالبلاد.

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