أوكرانيا.. انفجارات تهز مدينتي كييف ولفيف

2022/04/16 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بدويّ انفجارات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت في العاصمة الأوكرانية كييف، ومدينة لفيف بغرب البلاد.وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت.ولم يصدر تأكيد رسمي للانفجارات، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.قالت أوكرانيا إنها تحاول كسر […]

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انفجارات تهز مدينتي كييف ولفيف أولاً على ايرث نيوز.

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