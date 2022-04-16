اكتشاف غريب جدا في الدماغ مرتبط بمهارة القراءة

2022/04/16 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعد قدرة الإنسان على النظر إلى الرموز المجردة ومعالجتها وتحويلها إلى أصوات من المهارات الأساسية للقراءة، وتعرف هذه العملية أكاديميا باسم “المعالجة الصوتية”، ويمكن أن تختلف هذه المهارة من شخص لآخر، ومع وجود ظروف مثل عسر القراءة قد يجعل هذه العملية أكثر صعوبة بالنسبة للبعض.واختبر فريق من الباحثين فرضيتين يعتبرهما العلماء متناقضتان […]

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