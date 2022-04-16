الاتحاد: الثلث الضمان تصاعدت مقاعده وقد يصل الى النصف زائد واحد

2022/04/16 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، تزايد أرقام نواب القوى السياسية المعارضة للتحالف الثلاثي، مرجحا وصول عدد قوى الثلث الضامن لأكثر من نصف زائد واحد في البرلمان.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوى النيابية التي استخدمت الثلث الضامن لايقاف المشروع الاقصائي من قبل التحالف الثلاثي تزايدت إعدادها النيابية”.واضاف ان […]

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