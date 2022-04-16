شاهد كيف سخر مذيعون أمريكيون من عرض إيلون موسك لشراء تويتر

2022/04/16 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه مذيعو برامج ساخرة عرض الملياردير الأمريكي، إيلون موسك لشراء موقع "تويتر" مقابل 43 مليار دولار بسخرية واسعة ، حيث علقوا بشكل طريف على ادعاء موسك أنه يريد أن تكون منصة التواصل الاجتماعي مكانًا لحرية التعبير.

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