2022/04/16 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع وإصابة 4 اشخاص بحادث سير في ميسان

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