هل نجح الوليد بن طلال بتحدي ماسك ومنع شراء تويتر بعد إعلان الشركة خطة

2022/04/16 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إجراء شركة تويتر وردها على عرض شرائها من قبل الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.

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