ماسك يتلقى تحذيرا عنيفا بعد عزمه شراء أسهم “تويتر”

2022/04/16 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت رغبة رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في الحصول على جميع أسهم “تويتر” رد فعل عنيفا من المؤسسة الرسمية الأمريكية، حيث بدأت السلطات التحقيق حول أعماله.ماسك يتلقى تحذيرا عنيفا بعد عزمه شراء أسهم ماسك يغري “تويتر” بصفقة ضخمة وسهم الشركة يحلق وقال مقدم البرامج التلفزيوني، تاكر كارلسون، إنه من الواضح أن المنظومة […]

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