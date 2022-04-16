لولاية رابعة.. مؤيد اللامي يفوز بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين

2022/04/16 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم السبت، بانتخابات النقابة، ليبقى في المنصب لولاية رابعة.وقال مراسل ايرث نيوز ان، الهيأة العامة لنقابة الصحفيين العراقيين جددت الثقة بمؤيد اللامي ليفوز بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الرابعة على التوالي.

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مؤيد اللامي يفوز بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين أولاً على ايرث نيوز.

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