بعد إغراقه الطراد الروسي..

2022/04/16 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد غرق طراد الصواريخ الموجهة الروسي في شمال البحر الأسود، تتجه الأنظار إلى الصاروخ الأوكراني المضاد للسفن الذي أصاب الطراد الروسي.

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