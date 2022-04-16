الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يزوران الملكة إليزابيث

2022/04/16 | 10:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية، وذلك وفقًا للمتحدث باسم الزوجين الذي قال إنهما توقفا في المملكة المتحدة في طريقهما إلى لاهاي لحضور ألعاب "إنفيكتس غيمز."

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