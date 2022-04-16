أول تصريح للجنة المالية يخص موازنة 2022

2022/04/16 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن تفاصيل تتعلق بموازنة 2022.

وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة تنتظر وصول الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2022"،

وأضاف ان "الحكومة الحالية ملزمة بإرسال تلك الموازنة لغرض أخذها طريق التعديل والقراءة ومن ثم التصويت سيما ونحن قد مضى على هذه السنة اربعة اشهر تقريبا وعليه بات لزاما التوجه لسرعة اقرارها".وتابع نوري، ان "قانون الموازنة سيكون مطولا ويحتاج إلى دراسة ومناقشة مستفيضة، وعليه فأن الوقت سلاح ذو حدين بشأن الموازنة وسرعة الإقرار لها كون أبوابها تحتوي على آليات الصرف للوزارات والمشاريع الخدمية للمواطن فأن البرلمان يحتاج الاطلاع عليها لغرض التوجه لاقرارها".وأكد عضو اللجنة، ان "نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي قد وجه كتابا رسميا إلى الحكومة بشأن الموازنة وإرسالها للبرلمان ونحن بأنتظار وصولها من امانة مجلس الوزراء لغرض الشرع بتشريعها".

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