2022/04/16 | 10:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 4 اشخاص، بنزاع عشائري في محافظة ذي قار.وقال المصدر إن “نزاعاً عشائرياً وقع بين عشيرتين في قضاء الغراف، في محافظة ذي قار، استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة”.وأضاف المصدر ان “النزاع أسفر عن مقتل شخص هو ليس طرفاً فيه، وإصابة 3 اشخاص آخرين”، مبينا ان […]

ظهرت المقالة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة..



مقتل وإصابة 4 اشخاص بنزاع عشائري في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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