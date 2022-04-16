التربية تؤكد على إجراء الامتحانات النهائية في موعدها

2022/04/16 | 10:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اكدت وزارة التربية، اليوم السبت، ان موعد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية والثانوية باقية على ما حددته اللجنة الدائمة للامتحانات دون تغيير.

واوضحت الوزارة في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "موعد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية سيكون في 9/ 5 / 2022، فيما سيكون موعد اجراء امتحانات نهاية الكورس الثاني للدراسة الثانوية (المتوسطة، الاعدادية) في 14/ 5/ 2022".

ونفت الوزارة "الاخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات"، مشددة على ان "تلك المواعيد ملزمة لجميع ادارات المدارس، وعلى المديريات العامة للتربية وادارات المدارس الالتزام بالمواعيد المحددة وستعفى الادارة المدرسية التي لاتلتزم بالتوجيهات الوزارية".

ودعت الوزارة "الطلبة لمتابعة اخبار وتبليغات الوزارة عبر مواقعها الرسمية".

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