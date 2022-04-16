التربية تؤكد اجراء الامتحانات النهائية في موعدها المحدد

2022/04/16 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونفت الوزارة الاخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات.

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