العمل تدرس إعادة هيكلة التأمينات الممنوحة للأسر الفقيرة

2022/04/16 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، السبت، أنها تدرس إعادة هيكلة واقع التأمينات الاجتماعية الممنوحة للأسر الفقيرة لتحسين واقعها، فيما تسعى لتأمين التخصيص المالي لبحث الأسر المرشحة للشمول في بغداد والمحافظات.وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “إعادة هيكلة واقع التأمينات الاجتماعية الممنوحة للأسر الفقيرة لتحسين […]

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