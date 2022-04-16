2022/04/16 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، صد اللواء 22 بالحشد تعرضا داعشيا في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الفوج السادس من اللواء 22 تمكن من إحباط تعرض داعشي كان ينوي اقتحام مقر الفوج من باب النظام الرئيسي للفوج بكل بسالة".وأضاف البيان، أن "الشهيدين حسين عبد الله الصفراني وحسن هادي الزيادي في اللواء ٢٢ للحشد الشعبي، ارتقيا أثناء أدائهما الواجب المقدس في صد التعرض الإرهابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم إرهابي في صلاح الدين يودي بحياة منتسبين اثنين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم إرهابي في صلاح الدين يودي بحياة منتسبين اثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).