صلاح الدين.. الحشد يصد تعرضا داعشياً في جزيرة العيث

2022/04/16 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صدت قوة من اللواء ٢٢ بالحشد الشعبي، اليوم السبت، هجوما داعشيا في جزيرة العيث شرق صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الفوج السادس من اللواء 22 تمكن من إحباط تعرض داعشي كان ينوي اقتحام مقر الفوج من باب النظام الرئيسي للفوج بكل بسالة”.وأضاف البيان ان “صد التعرض […]

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الحشد يصد تعرضا داعشياً في جزيرة العيث أولاً على ايرث نيوز.

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