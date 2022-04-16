بقيمة 800 مليون دولار.. قائمة الأسلحة والمعدات في الحزمة العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا

2022/04/16 | 10:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن يوم الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة سترسل إلى بلاده 800$ مليون إضافية من الأسلحة والذخيرة ومساعدات أمنية أخرى.إليكم في الإنفوغرافيك نظرة على قائمة الأسلحة والمعدات.

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