وزارة التربية توضح حقيقة تغيير مواعيد إجراء الامتحانات النهائية

2022/04/16 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداوضحت وزارة التربية، اليوم السبت، حقيقة تغيير مواعيد إجراء الامتحانات النهائية.واكدت التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "موعد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية والثانوية باقية على ما حددته اللجنة الدائمة للامتحانات دون تغيير".

وبينت ان "موعد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية سيكون في ٩/ ٥ / ٢٠٢٢، فيما سيكون موعد اجراء امتحانات نهاية الكورس الثاني للدراسة الثانوية (المتوسطة، الاعدادية) في ١٤/ ٥/ ٢٠٢٢".

ونفت الوزارة "الاخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات"، مشددة على ان "تلك المواعيد ملزمة لجميع ادارات المدارس".ولفتت الى "ضرورة التزام المديريات العامة للتربية وادارات المدارس بالمواعيد المحددة وستعفى الادارة المدرسية التي لاتلتزم بالتوجيهات الوزارية".

ودعت الوزارة "جميع الطلاب لمتابعة اخبار وتبليغات الوزارة عبر مواقعها الرسمية".

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