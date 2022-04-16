استشهاد مقاتلين بالحشد خلال صد تعرض داعشي بصلاح الدين

2022/04/16 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

استشهد مقاتلين اثنين بالحشد الشعبي، اليوم السبت، خلال صد تعرض شنه داعش بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "الفوج السادس من اللواء 22 تمكنت من صد هجوما لعصابات داعش في جزيرة العيث شرق صلاح الدين".

وأضاف ان "حيث كانوا ينوون اقتحام مقر الفوج من باب النظام الرئيسي"، مبيناً ان "المنتسبين حسين عبد الله الصفراني و حسن هادي الزيادي، استشهدا خلال صد أداء الواجب وصد التعرض".

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