خشان: أنا وكل الشعب نضع آمالنا في يد السلطة القضائية

2022/04/16 | 10:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر النائب المستقل، باسم خشان، اليوم السبت، عن أمله بالسلطة القضائية من أجل ايجاد حل للازمة السياسية التي يعيشها العراق.وقال خشان في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “المحكمة الاتحادية هي المحكمة المختصة بإصدار الحكم بإدانة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب في الحالات الحنث باليمين الدستورية، انتهاك الدستور والخيانة […]

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