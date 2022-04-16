2022/04/16 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم السبت، اعتقال شخصين متهمين بالمتاجرة بالمخدرات في السماوة مركز المحافظة.وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تم جمع المعلومات والأدلة بوجود شخصين متهمين يقومان بالمتاجرة بمادة الكريستال حيت تمكن قسم مكافحة المخدرات في المثنى من القبض عليهما من خلال نصب كمين أمني محكم لهما”.وأضاف البيان […]

ظهرت المقالة بحوزتهما 400 غرام من الكرستال..



القبض على متاجرين بالمخدرات في السماوة أولاً على ايرث نيوز.

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