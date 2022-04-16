وسائل اعلام اوكرانية: انفجارات تهز مدينتي كييف ولفيف غرب البلاد

2022/04/16 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بدويّ انفجارات في الساعات الأولى من صباح ، اليوم السبت، في العاصمة الأوكرانية كييف، ومدينة لفيف بغرب البلاد.

وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ولم يصدر تأكيد رسمي للانفجارات، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت أوكرانيا إنها تحاول كسر الحصار الذي ضربته القوات الروسية حول ماريوبول مع احتدام القتال حول مصنع إيليتش لتصنيع الصلب في المدينة.

وذكرت روسيا أنها قصفت أثناء الليل ما قالت إنه مصنع في كييف كان يُصنع ويصلح الصواريخ المضادة للسفن، انتقاما فيما يبدو لغرق الطراد الصاروخي موسكفا أكبر سفينة حربية في أسطول البحر الأسود الروسي الخميس.

وبحسب أوكرانيا فإن أحد صواريخها تسبب في إغراق الطراد موسكفا في مثال قوي على مقاومتها لخصم أفضل تسليحا، بينما قالت موسكو إن الطراد غرق أثناء سحبه في طقس عاصف بعد نشوب حريق على متنه نجم عن انفجار ذخائر.

وقال مسؤول أميركي كبير ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الطراد موسكفا أصيب بصاروخين أوكرانيين، وإن هناك ضحايا بين القوات الروسية، على الرغم من أن الأرقام ليست واضحة.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولسكندر موتوزيانيك “الوضع في ماريوبول صعب وعصيب وأن القتال يدور حاليا وأن الجيش الروسي يستدعي باستمرار وحدات إضافية لاقتحام المدينة”.

وأشار موتوزيانيك إلى أن روسيا استخدمت قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة ماريوبول، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب في 24 شباط، لافتا إلى أن قوات روسية تركز جهودها في أماكن أخرى للسيطرة على مدينتي روبيجني وبوباسنا في شرق أوكرانيا.

وتقول روسيا الآن إن حربها الأساسية تهدف للسيطرة على دونباس، وهي منطقة في شرق أوكرانيا تضم إقليمين يسيطر عليهما جزئيا انفصاليون تدعمهم روسيا، وتريد من كييف التنازل عنهما.

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