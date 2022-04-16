2022/04/16 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

فصلت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، أسعار خدمة الهاتف الأرضي (الفايبر تو هوم)، وفيما نفت وجود تغيير في الأسعار، أحصت عدد المشتركين في الخدمة بالعاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الاتصالات فتحت أكثر من مشروع استراتيجي ومشروع توفير للمواطن العراقي"، لافتاً إلى أن "هذه المشاريع بدعم من قبل وزارة الاتصالات وبحسب توجيهات وزيرها أركان شهاب الشيباني".

وأضاف المشهداني أنه "من بين هذه المشاريع مشروع (الفايبر تو هوم) الهاتف الأرضي، الذي عاد في العاصمة بغداد إلى أكثر من 65 ألف دار ومشترك بهذه الخدمة"، مبيناً أن "كلفة الاتصال عبر هذه الخدمة من الأرضي إلى الأرضي (5 دنانير) ومن الأرضي إلى الأرضي محافظات (15 ديناراً) ومن الأرضي إلى الهاتف النقال (50 ديناراً) وهي أسعار مدعومة من قبل الحكومة العراقية".

وأكد أن "هذه الأسعار لم تشهد أي ارتفاع أو انخفاض، والوزارة توفر أفضل خدمات الانترنت كون العراق يمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً"، مؤكداً أن "الوزارة جادة في عملها من ناحية إعادة البنى التحتية في تطوير المنشآت الحيوية لخدمة الاتصالات وتوفير أفضل البدالات وأفضل الاتصالات والعمل مستمر على قدم وساق".

ولفت إلى أن "العراق يمر بتضاريس مختلفة وفي مناخ متقلب هذه الفترة وبالتالي أخذت الوزارة على عاتقها توفير السبل الكفيلة لمقاومة هذه التقلبات في المناخ"، مؤكداً أن "الوزارة جادة في امتلاكها لإنترنت عالي الجودة في العراق وتوفيره إلى المواطنين والمشتركين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تنفي تغيير أسعار الهاتف الأرضي وتُحصي عدد المشتركين بالخدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تنفي تغيير أسعار الهاتف الأرضي وتُحصي عدد المشتركين بالخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).