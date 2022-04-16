المرعيد يعلق على استهداف مقر الحشد العشائري بطائرة مسيرة في نينوى

2022/04/16 | 11:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب عن محافظة نينوى، منصور المرعيد، اليوم السبت، على استهدف مقر تابع للواء ٧٨ حشد العشائري بطائرة مسيرة في المحافظة.وقال المرعيد في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “في الوقت الذي تنعم في محافظة نينوى بمستوى أمني عالي جداً في كافة القواطع بفضل من الله ومن ثم بجهود قواتنا الأمنية بمختلف […]

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