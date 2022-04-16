الصدر يدعو الحكومة لاستدعاء السفير السويدي ويلوح بتظاهرة

2022/04/16 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزارة الخارجية إلى استدعاء سفيرالسويد للوقوف على جريمة حرق القرآن.

وتساءل السيد الصدر، الذي لوح بتظاهرة احتجاجية، في تغريدة له: لماذا هذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين، في شهر القرآن وفي دولة أوروبية كثر فيها المسلمون.

وأضاف، ان على وزارة الخارجية العراقية استدعاء ممثل السويد للوقوف على حقيقة هذا الجرم الإرهابي والفتنة التي يراد بها تفريق الأديان على عكس ما ينادي به العقلاء.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) April 16, 2022

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