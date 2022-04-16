بالوثائق.. سؤال برلماني الى وزير النقل بشأن حسابه المصرفي وعقود ميناء الفاو

2022/04/16 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت النائبة عالية نصيف، سؤالاً برلمانياً الى وزير النقل بشأن حسابه المصرفي في أحد المصارف العربية، فيما وجهت سؤالاً آخر للوزير بشأن عقود ميناء الفاو الكبير.

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سؤال برلماني الى وزير النقل بشأن حسابه المصرفي وعقود ميناء الفاو أولاً على ايرث نيوز.

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