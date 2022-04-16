صحة ذي قار تستلم كميات من مصل لدغة العقرب والافعى

2022/04/16 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، عن وصول كميات من امصال لدغة العقرب والافاعي الى مخازن الدائرة مع لقاحات اخرى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر اعلام صحة ذي قار في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “الدائرة استلمت كمية من اللقاحات والامصال تضمنت لقاح شلل الاطفال والتهاب […]

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