شركة تقوم بتشريح جثة مريض مات بفيروس كورونا مباشرة أمام جمهور.. شاهد ما حدث عندما اكتشفت أرملته ما حدث

2022/04/16 | 11:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس مقاطعة مولتنوماه بالإجماع على مرسوم لتنظيم العرض العام للبقايا البشرية مقابل المال، بعد أن تم تشريح جثة رجل أمام جمهور مباشرة في بورتلاند العام الماضي.أقيم التشريح في فندق ماريوت في نايتو باركواي، من قبل شركة “Death Science”، والتي اشترت الجثة من “Med-Ed Labs”، وهي شركة سمسرة أجسام خاصة وهادفة للربح، والتي، بحسب قولها، لم يكن لديها أدنى فكرة عن استخدام الجثة للعرض العام

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