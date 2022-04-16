بالوثائق.. أسئلة برلمانية لوزير النقل بشأن حسابه المصرفي وعقود ميناء الفاو

2022/04/16 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجّهت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، أسئلة لوزير النقل ناصر الشبلي بشأن حسابه المصرفي وعقود ميناء الفاو.وجاء في وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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