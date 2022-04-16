روسيا تؤكد.. قصف يستهدف مصنعا عسكريا في العاصمة الأوكرانية كييف

2022/04/16 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدف قصف صباح ،اليوم السبت، مصنعا عسكريا ينتج دبابات خصوصا في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، حسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وينتشر عدد كبير من الجنود ورجال الشرطة في الموقع حيث يمنعون الوصول إلى المجمع الذي يتصاعد منه الدخان.



وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على فيسبوك إنه ليس لديه معلومات عن ضحايا محتملين حاليا.

فيما أعلمن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق من اليوم، أنها استهدفت مصنعا للمعدات العسكرية في كييف غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان على تطبيق تلغرام إن “أسلحة جو-أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف”.

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