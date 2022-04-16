قصف روسي لـ

2022/04/16 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف قصف، السبت، مصنعا عسكريا ينتج دبابات في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، حسب صحافي في وكالة فرانس برس.

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