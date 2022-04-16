دراسة: تغير الصوت قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الفم

2022/04/16 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير التقديرات إلى أن نصف السكان سيصابون بالسرطان في المملكة المتحدة، حيث يعد السرطان من أكثر الأمراض فتكًا في البلاد.وبحسب وسائل إعلام دولية، يمكن أن يأتي المرض بأشكال عديدة في أماكن كثيرة من الجسم، بما في ذلك الفم، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن سرطان الفم “قد يكون على سطح اللسان أو […]

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