2022/04/16 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن مستوى نجمه المصري محمد صلاح، في الجزء الأخير من الموسم.

وقال كلوب، خلال تصريحات أبرزها موقع “ليفربول إيكو” البريطاني: “أعلم أن صلاح سينهي الموسم بقوة..



علينا في الوقت الحالي إعادته إلى مستواه السابق، لأن كل مباراة بالنسبة لنا مثل النهائي”.

وواصل: “الوضع هكذا بدايةً من شهر يناير (كانون ثان)، هذا جنون..



المشكلة التي نواجهها هي أن صلاح في يناير، مر بأصعب فترة في مسيرته كلها، حيث لعب نهائي كأس الأمم الإفريقية (مع منتخب مصر)، وخاض 120 دقيقة أكثر من مرة”.

وتابع: “يلعب صلاح دورًا كبيرًا للغاية (في المنتخب)..



هناك مسؤولية كبيرة على كتفيه، مع ضرورة عقد اجتماعات في غرفة الملابس وأشياء من هذا القبيل، دون الحصول على أي تعافي”.

وأضاف كلوب: “هناك مشكلة عندما تكون نجمًا رائعًا في بلدك، والجميع يريد شيئًا منك..



ونحن الآن في فترة لا يوجد فيها أي توقف، وهذا أمر طبيعي تمامًا”.

وبخصوص مراوغات صلاح، أجاب: “لاعب مثل مو يحب المراوغة، وهذا أمر جيد حقًا..



فقد سجل أهدافًا رائعة عن طريق المراوغة”.

واستطرد: “هل سأقول له لا تراوغ؟..



لا! يجب أن يستخدم المراوغة في اللحظات المناسبة ويحتفظ بالكرة..



اجعل الأمر بسيطًا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب: صلاح مر بأصعب فترة في مسيرته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب: صلاح مر بأصعب فترة في مسيرته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).