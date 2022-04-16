زراعة كربلاء تجري عمليات مسح فحص بيوض الدوباس في بساتين النخيل

2022/04/16 | 12:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوادرنا المتخصصة تواصل عمليات فحص حشرة الدوباس للطور الربيعي.

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