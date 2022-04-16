ماذا حدث بالضبط للطراد الروسي

2022/04/16 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث جيل دوجيرتي ، رئيس مكتب شبكة CNN السابقة في العاصمة الروسية، موسكو حول حقيقة ما حدث للطراد الروسي "موسكفا" الذي أعلن الكرملين عن غرقه مؤخرًا، وتطرقت دوجيرتي لتضارب الرويات الروسية حول سبب غرق سفينتها الرائدة، وبينما يقول الأوكرانيون إنهم استهدفوا الطراد بصواريخ مضادة للسفن ، قالت روسيا إن حريقًا اندلع على متن "موسكفا" .

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