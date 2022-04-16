بعد تغريدة الصدر.. مطلب نيابي للخارجية باستدعاء السفير السويدي

2022/04/16 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالب النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي، اليوم السبت، وزارة الخارجية باستدعاء السفير السويدي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.وذكر المكتب الإعلامي للساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الساعدي طالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير السويدي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

وبحسب البيان، قال النائب: "نستنكر وندين الاعتداء الإجرامي الذي صدر من شخص منحرف متشدد ضد كتاب الله المقدس القرآن الكريم وتحت حماية الشرطة السويدية".

وأضاف الساعدي ان "هذا الاعتداء الجبان بحرق القرآن الكريم يمثل استخفافًا بديانة وعقيدة أكثر من ملياري مسلم وهو ما لا يمكن السكوت عنه مطلقا".

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