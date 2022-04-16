بالارقام.. أسماء وأعداد الاصوات الفائزين بانتخابات نقابة الصحفيين

2022/04/16 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، عن أسماء وأعداد الاصوات الفائزين بانتخابات النقابة التي جرت يوم أمس.وذكر بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، فاز بانتخابات النقابة، ليبقى في المنصب لولاية رابعة”، مبينا ان “نائبا النقيب، هما خالد جاسم 740 صوتا ومحمد حنون 646 صوتا”.واضاف انه “فاز […]

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أسماء وأعداد الاصوات الفائزين بانتخابات نقابة الصحفيين أولاً على ايرث نيوز.

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