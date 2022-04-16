بطرس البستاني.. رائد من رواد التنوير - فهد المضحكي

2022/04/16 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي أذا كان من الوفاء وعرفان الجميل استذكار رواد نهضتنا الحديثة واستعادة مٱ-;-ثرهم وإنجازانهم الحضارية التي أرست اللبنات الأولى لحداثتنا المعاصرة، فإن المعلم بطرس البستاني (1819- 1883) أول من يستحق هذا الاستذكار وأكثر من يستحق لقب الريادة بين جميع رواد نهضتنا العربية الحديثة، لما قام به من إنجازات ثقافية وعلمية وحضارية ميزت بطابعها فكر النصف الثاني من القرن التاسع عشر وثقافته، ما جعل المستشرق الروس ......





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