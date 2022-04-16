نَقْد الصِرَاعَات الحَدِيثَة في اليَسَار - عبد الرحمان النوضة

2022/04/16 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الرحمان_النوضة خلال شهر يُونْيُو 2021، وَقَعَت صِراعات سياسية حَادَّة فيما بين بعض قِوَى اليسار في المغرب.



ومِن بين النتائج المُباشرة لِهذه الصراعات، نُسجّل : 1) اِنْشِطار "فِيدِيرالية اليسار الديموقراطي" إلى شَطْرَيْن مُتَعَادِيَّيْن.2) انْشِـقَاق "الحزب الاشتراكي المُوَحَّد" إلى قِسْمَيْن خَصْمَيْن.3) تَضْيِيع قرابة 14 سنة مِن مَجهودات التَـقَارُب والتَعَاوُن فيما بين الأحزاب الثلاثة العُضوة في "ف ......





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