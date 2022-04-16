سريلانكا - التأثيرات الجانبية لكوفيد 19، وللحرب بين روسيا وأوكرانيا - الطاهر المعز

2022/04/16 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تخوفات تونسية من وضع مماثل لسريلانكاأعلنت شركة "سيلان بتروليوم" الحُكومية، يوم الجمعة 15 نيسان/ابريل 2022، تقنين بيع الوقود للمَرْكَبَات، ما قد يُفَاقِمُ الأزمة الاقتصادية التي أدّت إلى تظاهر المواطنين، منذ عدة أسابيع، ومطالبتهم باستقالة الرئيس "غوتابايا راجاباكسا"، الذي يتمتع بصلاحيات دستورية واسعة، ومنذ أسابيع، يصطف المواطنون في طوابير طويلة للحصول على الوقود، وعلى غاز الطّهْي، حيث انتشر ......





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