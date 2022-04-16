كوريا الشمالية تحيي ذكرى ميلاد مؤسس البلاد وجد الزعيم الحالي

2022/04/16 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احيت كوريا الشمالية احتفالات كبيرة بالذكرى السنوية العاشرة بعد المئة لميلاد مؤسس البلاد الراحل كيم إيل سونج.

وبثت وسائل الإعلام الحكومية لقطات حية للحفل الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونج اضافة الى لقطات لزيارة الزعيم كيم جونج أون قبر جده وحضوره اجتماعا وطنيا وموكبا عاما من دون إدلائه بأي تصريح في حين لم يشر الاعلام الكوري الشمالي إلى اقامة أي عرض عسكري.

ويعد يوم الشمس وهو يوم ميلاد مؤسس البلاد أكبر عطلة رسمية سنوية في كوريا الشمالية ويتم خلاله الاحتفال بذكرى مولد كيم الذي ولد عام الف وتسع مئة واثني عشر وتوفي بالعام الف وتسع مئة واربعة وتسعين.

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